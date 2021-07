Un gardien de NHL meurt après un accident de feux d'artifice

Matiss Kivlenieks, gardien des Blue Jackets de Colombus, franchise bien connue des fans de NHL, est mort dimanche soir à Novi (Michigan). Il a été tué par une explosion suscitée par des mortiers d'artifice tirés lors d'une fête privée.

D'après les premières constatations, le joueur de Colombus se trouvait avec d'autres personnes dans un jacuzzi quand le drame s'est noué. Lorsque l'incident a éclaté, il serait alors sorti précipitamment et serait lourdement tombé sur le sol. Alors qu'elle affirmait dans un premier temps l'inverse, la presse américaine a finalement révélé que cette chute n'était pas à l'origine de son décès brutal : Kivlenieks aurait en réalité été victime d'un traumatisme thoracique à l'origine d'importantes blessures internes.

Sa disparition a provoqué une vague d'émotion sur toute la NHL. « La Ligue nationale de hockey est attristée d'apprendre le décès soudain et tragique du gardien Matiss Kivlenieks. Nous présentons nos plus sincères condoléances à sa famille, ses amis et ses coéquipiers aux Blue Jackets et en équipe nationale de Lettonie. Son amour pour la vie et sa passion pour le sport manqueront profondément à tous ceux qui ont eu la chance de l'avoir comme coéquipier et ami», a témoigné Gary Bettman, commissaire de la NHL.

