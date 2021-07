«Karim Benzema a fait des bonds de joie» : Noël Le Graët revient sur les coulisses du retour de l’attaquant en équipe de France

Après plus de cinq ans d’absence, Karim Benzema a fait son grand retour en équipe de France pour l’Euro. Un retour remarqué avec quatre buts, même si les Bleus ont été éliminés dès les 8es de finale par la Suisse, et qui a fait le bonheur de l’attaquant du Real Madrid.

Dans un coin de sa tête, l’ancien Lyonnais avait toujours l’espoir de revêtir à nouveau le maillot de l’équipe de France, qu’il n’avait plus porté depuis octobre 2015. Après une longue discussion avec Didier Deschamps, pour mettre les choses au point, il a vu son vœu exaucé avec sa présence dans la liste pour le Championnat d’Europe. Et il n’a pas caché sa joie au moment de l'apprendre. «Quand Didier a décidé de le rappeler, Benzema a fait des bonds de joie», a confié le président de la FFF Noël Le Graët dans une interview au Figaro, dans laquelle il a confirmé Didier Deschamps au poste de sélectionneur en dépit de l'élimination précoce.

Et malgré plusieurs années d’absence, «il a été super bien accueilli et il a été parfait dans la vie de groupe. Tout le monde l’a remarqué», a affirmé Noël Le Graët, qui ne regrette en rien la décision du patron des Bleus. «Karim est un grand professionnel et un homme de qualité. Didier a eu raison de le prendre», a ajouté le président de la FFF, qui a toujours eu un rapport particulier avec «KB9».

«On ne s’était pas vu depuis plusieurs années, c’est le seul qui m’a fait la bise malgré les masques. Il était content d'être là, m’a remercié et a dit qu’il ferait le maximum», a indiqué l’ancien président de Guingamp. Et Karim Benzema a tenu parole avec ses quatre buts inscrits dans la compétition (doublé contre le Portugal et la Suisse), même s’il a dû attendre son cinquième match avant de retrouver le chemin des filets.

Noël Le Graët a toutefois estimé qu’il aurait pu être rappelé un peu plus tôt pour arriver dans les meilleures dispositions à l’Euro et permettre aux champions du monde d'aller plus loin dans la compétition. «On a évoqué le sujet ensemble (avec Didier Deschamps), et on est arrivé à la même conclusion, peut-être qu'il aurait dû faire un ou deux matchs de plus avant», a-t-il déclaré.