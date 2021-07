Tour de France 2021 : Mark Cavendish remporte la 13e étape et égale le record de victoires d’Eddy Merckx (34)

Le Britannique Mark Cavendish a gagné la 13e étape du Tour de France, vendredi à Carcassonne, et égalé le record des 34 succès sur la Grande Boucle du légendaire Eddy Merckx.

Le Slovène Tadej Pogacar (UAE) a gardé le maillot jaune après cette étape de transition dans le Languedoc.

@MarkCavendish took his 34th stage win to equal Eddy Merckx record!





The final KM



@MarkCavendish remporte sa 34ème victoire d'étape sur le Tour et égale le record d'Eddy Merckx.





Le dernier KM #TDF2021 pic.twitter.com/VUxyXN7mKa

