Euro 2021 : La finale entre l’Italie et l’Angleterre perturbée par des fourmis volantes ?

Il y avait eu les papillons de nuit lors de la finale de l’Euro 2016 entre la France et le Portugal. Cette fois, ce sont des fourmis volantes qui pourraient venir perturber la finale de l’Euro, ce dimanche soir, entre l’Italie et l’Angleterre à Wembley.

La menace a été détectée en fin de semaine par le service de météorologie britannique. D’immenses essaims de fourmis volantes à proximité de Londres ont été repérées par les radars du Met Office (bureau météorologique britannique) au milieu de quelques averses.

Our radar is picking up more than just #rain this morning – it's actually insects!





Whilst there are a few rain showers, many of the echoes are in fact insects #FlyingAnts #FlyingAntDay pic.twitter.com/ZWEyaxTnkD

— Met Office (@metoffice) July 9, 2021