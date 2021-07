Euro 2021 : un jour férié en Angleterre en cas de victoire finale ?

Pour célébrer la fin (éventuelle) d'une interminable attente de 55 ans, les Anglais veulent marquer le coup. Une pétition a été lancée outre-Manche pour rendre férié le lundi 12 juillet en cas de victoire de l'Angleterre lors de la finale de l'Euro dimanche. Le Premier ministre britannique Boris Johnson n'a pas complètement fermé la porte à l'idée.

Ce vendredi matin, la pétition, déposée sur le site du Parlement britannique, avait recueilli plus de 300.000 signatures, dépassant largement le seuil des 100.000 à partir duquel les députés sont dans l'obligation d'examiner la proposition.

Une requête motivée par des considérations pratiques et économiques. «Il est difficile pour les familles de se réunir un dimanche soir à 20h pour suivre l'événement», peut-on lire dans le texte acccompagnant la pétition. La finale de l'Euro entre l'Angleterre et l'Italie est en effet programmée dimanche à Londres, à 20h heure locale (21h en France).

«En outre, une victoire historique doit être célébrée. On s'attend à ce que l'équipe gagnante défile avec le trophée, et un jour férié serait le moment idéal pour le faire», poursuit la pétition. «De plus, les Anglais voudront naturellement continuer à profiter de la victoire, donnant au secteur du commerce et à l'industrie des loisirs l'opportunité de rattraper les revenus perdus» pendant la crise du Covid-19, conclut-elle.

Une souplesse laissée aux salariés ?

Interrogé jeudi sur le sujet, le Premier ministre britannique Boris Johnson n'a, étonnamment, pas dit non à cette proposition, laissant planer le doute sur ses intentions. «Je pense que ce serait tenter le destin, voyons ce qu'il se passe», a-t-il déclaré au cours d'une visite d'une entreprise énergétique londonienne.

Downing Street ne veut pas aller trop vite en besogne, au risque peut-être de porter l'œil au Three Lions, qualifiés pour leur première finale en grande compétition internationale depuis 1966 et leur finale de Coupe du monde (remportée face à l'Allemagne de l'Ouest). Le porte-parole du Premier ministre a en effet ajouté plus tard : «Je ne veux pas anticiper le résultat du match de dimanche. Nous voulons clairement que l'Angleterre aille jusqu'au bout et remporte la finale, puis nous exposerons nos plans en temps voulu.

Il paraît donc difficile d'imaginer le gouvernement britannique décréter, dimanche à 22h heure locale (voire plus tard en cas de prolongations, puis peut-être de tirs au but), le lendemain férié. Cette annonce surviendrait beaucoup trop tard, notamment pour laisser les entreprises s'organiser. Le porte-parole de Boris Johnson a toutefois encouragé les employeurs à donner congé à leurs salariés lundi, ou à les autoriser à venir travailler plus tard, en cas de victoire de l'Angleterre dimanche soir.