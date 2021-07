Euro 2021 : les Anglais lancent une pétition pour obtenir un jour de congé en cas de victoire

Les Anglais ont décidé de prendre les devants en cas de victoire de leur équipe à l’Euro 2021. Ils ont ainsi lancé une pétition demandant le droit à un jour de congé supplémentaire, qui leur permettrait de fêter pleinement un éventuel triomphe.

Et la pétition rencontre un grand succès puisqu’elle a dépassé les 360.000 signatures. Il faut dire qu’après une attente qui a duré 55 ans, l’équipe et les supporters des Three Lions espèrent à nouveau décrocher la première place et soulever le trophée international.

La tension est donc a son comble ce dimanche 11 juillet pour les Anglais qui s’apprêtent à voir entrer son équipe dans le stade de Wembley. Cette dernière a rendez-vous contre l’équipe italienne, pour une finale qui démarrera à 21h.

Si l’Angleterre remporte ce match, la nuit qui s’annonce déjà agitée, ne prendra certainement fin qu’au petit matin. Les supporters souhaitent «un jour férié le 12 juillet», au lendemain de la grande finale, qui leur permettrait de se remettre de leurs émotions et de la célébration.

«Il serait bénéfique et judicieux de donner au pays un jour de congé le lendemain si l’Angleterre gagne sous la forme d’un lundi férié supplémentaire» argumentent-ils dans la pétition.

Une réponse attendue

Avec un seuil qui a nettement dépassé la barre des 100.000 signatures, le Parlement doit normalement examiner la question, et le gouvernement est attendu pour statuer sur une réponse.

Bien qu’il soit peu probable que la requête soit accordée pour des raisons d'organisation, le Premier ministre anglais Boris Johnson, qui n’a pas manqué de tweeter un message d’encouragement pour son équipe, a fait savoir «qu’il croit que ce serait provoquer le destin». Il invite ainsi à la patience : «attendons de voir comment les choses se passent». Une réponse ouverte qui laisse croire qu’il accepterait la demande des auteurs de la pétition.