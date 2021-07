«Les deux grandes arnaques du Real Madrid sont Raul et Casillas» : Florentino Pérez condamne l’exhumation de vieux enregistrements

Florentino Pérez a vivement critiqué, ce mardi, l’exhumation de vieux enregistrements dans lesquels il critique deux des plus grandes légendes du club, l'attaquant Raul et le gardien Iker Casillas.

Dans l’un des enregistrements, datant de 2006 et publié par El Confidencial, l’homme fort du club merengue s’attaque d’abord à l'ancien gardien de but espagnol, qui a porté les couleurs du club de 1999 à 2015, avant de parler de l’ex-attaquant phare. «C’est l'une des grandes arnaques, et la seconde c'est Raul», lance-t-il. Et de poursuivre : «Les deux grandes arnaques du (Real) Madrid sont en premier Raul et en deuxième Casillas.»

La sortie de ces propos a mis en colère Florentino Pérez. «Les phrases reproduites sont prononcées dans des conversations enregistrées clandestinement par (le journaliste) M. José Antonio Abellan, qui tente de les vendre depuis de nombreuses années sans succès», a déclaré le président du Real Madrid dans un communiqué du club, où il évoque des «phrases sorties de leur contexte.»

Pour celui qui a été réélu en avril sans opposition, cette exhumation serait calculée. «Je pense que si ces enregistrements ressortent maintenant, après tant d’années, c’est dû au fait que je sois l’un des promoteurs de la Superligue», pense le président du Real, qui n’écarte pas de recourir à la justice dans cette affaire.

Pour rappel, le Real Madrid fait partie avec le FC Barcelone et la Juventus Turin des trois clubs qui continuent à défendre la Superligue sur les douze promoteurs initiaux de ce projet de création d’une ligue quasi-fermée, abandonné 48 heures seulement après son lancement en avril dernier.