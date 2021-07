Tour de France : 2021 : Horaires, villes, difficultés… Tout savoir sur l’étape du jour

Le Tour de France entre dans sa dernière ligne droite. Au lendemain de la 2e journée de repos, le peloton s’élancera du Pas de la Case (Andorre) pour rallier Saint-Gaudens, où sera jugée l’arrivée de cette 16e étape. Voici tout ce qu'il faut savoir.

Distance

Les coureurs entameront cette 3e et dernière semaine de course avec une 16e étape longue de 169 km avec un profil favorable aux baroudeurs. Quatre difficultés sont au programme avec le col de Port (2e catégorie, 11,4 km à 5,1%), le col de la Core (1ère catégorie, 13,1 km à 6,6%), le col de Portet-d’Aspet (2e catégorie, 5,4 km à 7,1%) et la côte d’Aspret-Sarrat (4e catégorie, 800m à 8,4%).

Villes

Après un départ du Pas de la Case (Andorre), le peloton passera par Luzenac, Saurat, Massat, Vic d’Oust, où se disputera le sprint intermédiaire, Castillon-en-Couserans ou encore Saint-Lary avant l’arrivée à Saint-Gaudens.

Horaires

Le départ de l’étape est programmé à 13h30 pour une arrivée prévue à Saint-Gaudens aux alentours de 17h34 à une allure moyenne de 42 km/h.