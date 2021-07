Voici les 6 sports qui font le plus maigrir

Course à pied, natation, boxe…Que ce soit pour rester en forme, ou perdre quelques kilos superflus, la pratique d’une activité physique, complétée par une alimentation saine et équilibrée, est essentielle. Mais quels sont les sports qui permettent de brûler le plus de calories ?

La course à pied

Outre le fait qu’il ne demande quasiment aucun équipement, et que l’on peut le pratiquer presque n’importe où, le running présente un autre avantage de taille : il permet de faire fondre efficacement les graisses. Même si ce sont surtout les jambes qui sont sollicitées durant l’entraînement, la course à pied fait travailler l'ensemble des muscles. En courant une heure à vitesse moyenne, on dépense environ 600 calories. En sachant que la dépense calorique est propre à chacun : elle varie notamment en fonction du poids de la personne, de sa condition physique, et bien sûr de l’intensité.

La boxe

Anglaise, française, thaïlandaise… En faisant travailler les bras, les jambes, et la sangle abdominale, la boxe est un sport de combat très complet, qui fait tout travailler. Une séance d’une heure, au fil de laquelle on enchaîne énergiquement jabs, crochets, uppercuts, et sautillements, fait perdre en moyenne 800 calories. Et pour se dépenser, on n’a pas forcément besoin d’adversaire. Même portés dans le vide devant un miroir (shadow-boxing), les coups permettent de brûler des calories.

La corde à sauter

C’est un véritable allié minceur. Pour améliorer son cardio, avoir un ventre plat et lutter contre la cellulite, rien de tel que de faire de la corde à sauter. Loin d’être un accessoire exclusivement réservé aux enfants, la corde à sauter élimine environ 350 calories en seulement 30 minutes, soit plus de 700 calories pour une heure d’exercice. Attention toutefois à bien sauter sur les pointes et à bien la régler. Pour ce faire, prenez les deux poignées dans une main et mettez un pied au milieu de la corde en la tendant. Les poignées doivent se situer au niveau des aisselles.

Le rameur

Sur la liste des sports permettant de brûler le plus de calories, on retrouve également le rameur, qui renforce le haut et le bas du corps. Il permet à la fois de faire travailler les jambes grâce à son siège coulissant, ainsi que le torse grâce à la barre de tirage. Une heure de rameur permet de dépenser jusqu'à 680 calories. Cet appareil de fitness est donc aussi efficace qu’une séance de footing.

La natation

La natation est un sport très énergivore. En moyenne, une heure de natation permet de brûler entre 500 et 900 calories. La dépense énergétique varie en effet en fonction de la nage pratiquée. La plus avantageuse est le papillon, qui consiste à ramener les deux bras simultanément au-dessus de la surface de l'eau (environ 380 en 30 minutes). Contrairement à ce que l’on peut penser, la brasse est également très efficace pour éliminer les calories de trop. Correctement exécutée, cette nage symétrique permet de brûler plus de 340 calories en 30 minutes, soit plus que le crawl (environ 200 calories en 30 minutes).

Le squash

Parmi les sports les plus dépensiers en calories, on peut enfin citer le squash. Pratiqué en salle face à un mur, ce sport de raquette particulièrement exigeant au niveau cardio-vasculaire, renforce à la fois les jambes, les fessiers, les bras et les abdominaux. Au total, cette activité, rythmée par des accélérations et échanges rapides et intenses, permet de faire fondre entre 600 et 800 calories par heure. En plus, tant le sport est ludique, on les brûle (presque) sans s’en rendre compte.