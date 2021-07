JO de Tokyo : Djilali Bedrani, la révélation tricolore prête à éclore

A l’occasion du début des JO de Tokyo, Intérieur Sport consacre un numéro autour de Djilali Bedrani («La Dernière Barrière»), athlète français qui visera le podium olympique sur 3.000 m steeple qui sera diffusé samedi 24 juillet sur Canal+.

Le successeur idéal. Comme Bob Tahri et Mahiedine Mekhissi avant lui, le Toulousain rêve à son tour d’être le champion tricolore de l’une des plus prestigieuses épreuves de l’athlétisme.

Considéré depuis trois ans comme l’une des révélations françaises de son sport, Djilali Bedrani s’apprête donc à relever le grand défi olympique au Japon, lui qui a particulièrement brillé lors des Mondiaux de Doha en 2019 (5e place). Et avec un chrono très prometteur (8’05’’23) au Qatar, il s’était offert son billet aisément pour Tokyo.

Sur les hauts plateaux kenyans

Après le report des JO pour cause de pandémie de Covid-19, Djilali Bedrani a pris son mal en patience et a continué à se préparer pour son objectif : grimper sur le podium et rivaliser avec les meilleurs que sont les Kenyans et les Ethiopiens.

C’est d’ailleurs au Kenya que Djilali Bedrani est notamment parti s’entraîner, sur les hauts plateaux (2.500m d’altitude). Avec les images de Lionel Jaoui, Vincent Alix a donc suivi sa préparation pour offrir un numéro exceptionnel d’Intérieur Sport : «La Dernière Barrière» qui sera à retrouver samedi 24 juillet à 17h sur Canal+

«La Dernière Barrière»

Samedi 24 juillet

17h sur Canal+