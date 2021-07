JO de Tokyo : le boxeur Américain Ragan fête sa victoire avec des doigts d’honneur adressés au Français Kistohurry

C’est avec un geste bien éloigné de l'idéal olympique que le boxeur Duke Ragan, a célébré sa victoire après avoir combattu contre le jeune Français Samuel Kistohurry, qui a été éliminé aux points. L'Américain ne s’est en effet pas gêné pour lui adresser deux doigts d’honneur une fois le combat terminé.

Si Samuel Kistohurry regrette profondément cette élimination qu’il juge «incompréhensible» à ce stade de la compétition, il ne cache pas non plus son ressenti vis-à-vis de son adversaire. « L’Américain a refusé le combat, il n’était pas au niveau, ce n’est pas un boxeur de classe», a estimé le jeune homme.

ESPRIT OLYMPIQUE





Après avoir battu le Français Samuel Kistohurry aux points, le boxeur Duke Ragan lui a adressé un... double doigt d'honneur !#Tokyo2020 #JeuxOlympiques #HomeOfTheOlympics pic.twitter.com/n2ZO4IeAKL — Eurosport France (@Eurosport_FR) July 24, 2021

C’est donc une défaite amère pour le bordelais de 26 ans, puisqu’il a été éliminé dès les 16ème de finale du tournoi de boxe des Jeux Olympiques de Tokyo, ce samedi. Il faut dire que la précision de l’Américain a quelque peu déstabilisé Samuel Kistohurry. Et pour le boxeur Français de moins de 57kg, trouver les faiblesses de son adversaire s’est révélé quasiment impossible.

Aucune réaction pour le moment

Samuel reconnait lui-même «qu’il a très mal démarré», bien qu’il reste plutôt satisfait de sa performance dans l’ensemble. «J’ai fait un beau combat. J’ai mis de la vitesse et je pense avoir largement remporté les deuxième et troisième reprises», a analysé le poids plume Français. Et bien que cette décision lui brise le cœur, il n’a pas l’intention de se laisser abattre longtemps, expliquant «qu’après une remise en question, il ira de l’avant».

En ce qui concerne la réaction de Duke Ragan, on ne sait pas encore si celui-ci sera sanctionné après avoir fait ce geste grossier, qui va à l’encontre de l'état d’esprit sportif cher à Pierre de Coubertin.