JO de Tokyo : la magnifique performance du nageur Tunisien Ahmed Hafnaoui

Le Tunisien Ahmed Ayoub Hafnaoui a réalisé une performance incroyable en devenant champion olympique de natation.

C’est la sensation de ce début de compétition en natation. A tout juste 18 ans, le nageur a remporté le 400 m nage libre en 3 min 43 sec 36, coiffant dans la dernière longueur l'Australien Jack McLoughlin (3:43.52) et l'Américain Kieran Smith (3:43.94). Une immense fierté qui était venu à Tokyo pour gagner «une médaille en 400 et en 800. Juste une médaille, n'importe laquelle.»

Entraîné à Tunis par Jabrane Touili, le jeune homme est devenu le deuxième champion olympique tunisien de natation après le sacre d'Oussama Mellouli sur 1.500 m lors des Jeux de Pékin en 2008.

Le Tunisien Ahmed Hafnaoui devient champion olympique du 400 mètres nage libre à la surprise générale ! L'Australien Jack McLaughlin et l'Américain Kieran Smith montent sur le podium #Natation #Tokyo2020 #JeuxOlympiques





Suivez les J.O. en direct https://t.co/wRM6q9VOGt pic.twitter.com/EAkC9NDsLB — France tv sport (@francetvsport) July 25, 2021

Ahmed Hafnaoui, également engagé sur 800 m nage libre, a réalisé une performance extraordinaire. Il s’est imposé avec plus de deux secondes par rapport à son temps de la veille, et plafonnait encore début mai à 3:49.90.

A 12 ans, Hafnaoui, qui rêvait d’imiter son idole Mellouli, a intégré le programme national de natation en Tunisie. En 2018, il est envoyé en Argentine pour se confronter aux meilleurs lors des Jeux olympiques de la Jeunesse. S’il repart sans médaille, il revient avec beaucoup d’expérience et une envie décuplée de réussir.







En video, la réaction de la famille d’Ahmed Ayoub Hafnaoui pendant la finale olympique du 400 mètres Nage Libre. Une grand moment d’émotion, de partage et un souvenir inoubliable pour l’entourage du nageur de 18 ans. #Tokyo2020 pic.twitter.com/ibsCvOZfJ5 — ETTACHKILA (@EttachkilaTN) July 25, 2021

Et ce dimanche, après avoir battu les favoris Jack McLoughlin et Kieran Smith, le Tunisien est entré dans l’histoire de son pays en devenant seulement le quatrième champion olympique du pays, après les athlètes Mohammed Gammoudi à Mexico en 1968 (5 000 m) et Habiba Ghribi à Londres en 2012 (3 000 m steeple), et le nageur Oussama Mellouli.