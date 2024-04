Aya Nakamura : pour Rachida Dati, la star a «tout à fait sa place» aux JO de Paris

La présence d'Aya Nakamura à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024 suscite des débats depuis plusieurs semaines. La ministre de la Culture, Rachida Dati, a défendu la participation de l'artiste, affirmant qu'elle a «tout à fait sa place» à cet événement prestigieux.

«Elle a sa place, c’est une artiste, c’est une grande artiste», a affirmé, ce vendredi 26 avril, Rachida Dati, ministre de la Culture, au micro de RTL. Depuis fin février, la participation d'Aya Nakamura comme tête d'affiche de la cérémonie d'ouverture fait l'objet de discussions.

Certains hommes politiques ou artistes remettent en question ce présumé choix, arguant qu'elle «ne chante pas en français» ou qu'on aurait pu choisir un artiste «plus consensuel». D'autres, plus virulents, ont tenu des propos discriminatoires, associant l'artiste à ses origines et non à son talent.

«Aya Nakamura, vous avez vu ce que ça a déclenché ? (...) Il y a des personnes en France qu’on n’accepte pas encore dans certains milieux. Est-ce que c’est normal ? Est-ce qu’Aya Nakamura doit encore faire ses preuves comme artiste ?», déplore la ministre de la Culture récemment nommée.

L’artiste la plus écoutée en France

Pourtant, les chiffres ne mentent pas. «Elle est dans le top des ventes dans 46 pays, c’est un instrument du soft power français et les polémiques indignes n’y changeront rien», s’était exprimé Alexandre Lasch, patron du Syndical national de l’édition phonographique, plus tôt dans l’année, arguant des six milliards d’écoutes de la chanteuse sur les plates-formes.

Par ailleurs, l’artiste a reçu plusieurs trophés hier soir, au cours de la cérémonie des Flammes, qui récompense les cultures populaires. L'interprète de Pookie est repartie avec le prix de l’artiste féminine de l’année, nouvel album pop de l’année, et une dernière distinction pour, justement, son rayonnement à l’international.

Elle remporte trois prix sur les six catégories dans lesquelles elle a été nommée. Cette année, l’égérie Lancôme a aussi décroché la Victoire de la musique de l’artiste féminine.