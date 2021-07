Pink prête à payer l'amende de l'équipe norvégienne de handball sanctionnée pour ne pas avoir porté de bikini

Choquée par la décision de la Fédération européenne de handball, la chanteuse Pink a décidé de soutenir l’équipe norvégienne de handball de plage qui a écopé de 1.500 euros, soit 150 euros par joueuse, pour avoir enfreint les règles internationales.

La raison : l'équipe féminine avait décidé de revêtir un short au lieu du bikini réglementaire.

Dans un message posté sur les réseaux sociaux, la chanteuse leur a proposé son aide ce dimanche pour payer leur amende. «Je suis très fière de l’équipe féminine norvégienne de handball de plage pour sa protestation contre les règles très sexistes concernant leur tenue. La fédération européenne de handball devrait recevoir une amende pour sexisme. Bien à vous mesdames. Je serai ravi de payer les amendes pour vous. Continuez comme ça.», écrit-elle.

I’m VERY proud of the Norwegian female beach handball team FOR PROTESTING THE VERY SEXIST RULES ABOUT THEIR “uniform”. The European handball federation SHOULD BE FINED FOR SEXISM. Good on ya, ladies. I’ll be happy to pay your fines for you. Keep it up.

— P!nk (@Pink) July 25, 2021