JO de Tokyo : l’argent pour Laura Tarantola et Claire Bové en aviron

Grâce à une fin de course fantastique sur leur aviron, les Françaises Claire Bové et Laura Tarantola ont décroché la médaille d’argent en deux de couple poids légers. C’est le neuvième podium de la délégation tricolore dans ces Jeux Olympiques de Tokyo.

Au lendemain de la médaille d’or de Matthieu Androdias et Hugo Boucheron, l’aviron a donc une nouvelle fois fait vibrer ceux qui étaient devant leur écran.

Dans une course très serrée, les Françaises ont en effet dû attendre quelques secondes après avoir franchi la ligne d’arrivée pour connaître leur place. La photo finish a finalement révélée qu’elles ont été battues de peu par les Italiennes, mais ont devancé les Néelrandaises, championnes olympiques à Rio. Les Tricolores ont rattrapées ces dernières, qui ont passé la plus grande partie de la course en tête, dans les ultimes longueurs.

«C'est pas vrai ils ont dû se tromper»

«Quand on passe la ligne, on ne sait pas vraiment combien on est. Et quand je vois le panneau (des résultats), je me dis "c'est pas vrai ils ont dû se tromper". C'était un grand rêve» pour nous, a réagi Laura Tarantola au micro de France Televisions. Sa partenaire non plus ne «réalisait pas» : «Au départ j'étais dans la lune, puis je me suis ensuite concentrée sur le bateau et la course, j'ai écouté les Hollandaises à coté de nous. A la fin je ne sais pas combien on est».

Les deux jeunes femmes, âgées respectivement de 27 et 29 ans et vice-championnes d’Europe en 2019, ont donc rapporté la neuvième médaille à l’équipe de France olympique. Grâce à elles, le bilan de l’aviron est déjà meilleur à Tokyo qu’à Rio (l’or et l’argent, contre le bronze il y a cinq ans).