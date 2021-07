JO de Tokyo : qu'est-ce que le «Golden Slam» visé par Novak Djokovic ?

En lice aux JO de Tokyo, Novak Djokovic a l’occasion d’entrer dans la légende en réalisant le «Golden Slam». Explications.

Après ses trois sacres en Grand Chelem cette année (Open d’Australie, Roland-Garros, Wimbledon), le Serbe, n°1 mondial, est en quête d’or olympique au Japon. «Nole» a d’ailleurs un boulevard avec les nombreuses absences (Roger Federer et Rafael Nadal) mais aussi les éliminations de plusieurs têtes de série comme Stefanos Tsitsipas.

Et s’il venait à remporter le tournoi olympique, Novak Djokovic n’aura ensuite qu’un dernier objectif pour cette année 2021 : remporter l’US Open afin de s’offrir le Grand Chelem (remporter les 4 Majeurs sur une année), ce qui est rare dans l’histoire et lui permettrait de devenir le seul recordman de titres (actuellement il en compte 20 comme Nadal et Federer). Mais surtout le «Golden Slam», à savoir s’offrir les quatre titres du Grand Chelem avec l’or aux Jeux olympiques.

Si trois athlètes (André Agassi, Rafael Nadal et Serena Williams) ont déjà réussi à remporter le «Grand Chelem doré en carrière» (4 tournois majeurs et médaille d’or olympique), il n’y a que Steffi Graf qui est parvenue à réaliser le «Golden Slam» («Grand Chelem doré») en 1988.

Autant dire que Novak Djokovic entrerait définitivement dans l’histoire du tennis (si ce n’est pas déjà fait) en réussissant une telle performance.