Jo de Tokyo : Novak Djokovic joue au gymnaste avec la délégation belge (photo)

Novak Djokovic semble se plaire dans le village olympique. Avant son entrée en lice aux JO, ce samedi face au Bolivien Hugo Dellien, le numéro un mondial a pris un cours de gymnastique avec des athlètes belges.

Connu pour sa souplesse, le tennisman serbe a essayé de se mesurer à Nina Derwael et Maellyse Brassart, deux gymnastes belges. Les deux sportives en ont profité pour partager l'instant sur les réseaux sociaux. «Quand Novak Djokovic vous demande une photo, vous ne pouvez refuser», peut-on lire sur le compte Instagram de Nina Derwael.

S'il decide de continuer dans le tennis et de ne pas se lancer dans la gymnastique, Novak Djokovic peut gagner son premier titre olympique à Tokyo, et continuer à rêver de réaliser le Golden Chelem (les quatre titres du Grand Chelem et l'or olympique la même année), exploit réalisé seulement par l'allemande Steffi Graf. Début de son aventure ce samedi 24 juillet à 10 heures en France.