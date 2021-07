JO de Tokyo : les sabreuses françaises se contentent de l’argent

L’équipe de France féminine de sabre s’est inclinée en finale face à la Russie (45-41). C’est la 19ème médaille française à Tokyo et la 9ème en argent.

La marche s’est révélée trop haute. Face au favorites, les Françaises ont opposé une bonne résistance avant de s’incliner (45-41). Avec l’argent, les sabreuses s’offrent leur première médaille olympique par équipe.

Contre Sofia Pozdniakova et Sofia Velikaya, respectivement championne et vice-championne olympique en individuel, les Françaises étaient condamnées à l’exploit. Le déroulé de la finale peut pourtant presque leur donner des regrets. Elles étaient en effet devant (20-14) avant qu’Olga Nikitina ne fasse basculer la rencontre en dominant largement Charlotte Lembach (11-3 pour passer à 25-23).

Les Russes se sont ensuite inexorablement détachées pour conserver leur titre de Rio. Pour la France, il s'agit de la quatrième médaille en escrime dans ces Jeux, (une en or, deux d’argent et une de bronze), soit une de plus qu’il y a cinq ans.