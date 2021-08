F1 : Prost, Alesi, Panis, Gasly… les Français vainqueurs d'un Grand Prix avant Ocon

Avant Esteban Ocon, vainqueur dimanche en Hongrie, 13 pilotes Français ont déjà remporté une course en Formule 1. Voici la liste complète.

Alain Prost (51 victoires)

Champion du monde en 1985, 1986, 1989 et 1993, Alain Prost est celui qui a remporté le plus de victoires du côté des Français (51 succès). «Le Professeur» reste dans l’histoire comme le meilleur pilote tricolore de l’histoire et l’un des meilleurs pilotes au monde.

René Arnoux (7 victoires)

En 1980, René Arnoux décrochera lui la première de ses sept victoires en Formule 1. L’ancien pilote Renault s’était imposé au Brésil pour son premier succès.

JACQUES LAFFITE (6 VICTOIRES)

En 1976, Jacques Laffite s’offre son premier Grand Prix en Suède au volant d’une Ligier à moteur Matra V12. Il offre ainsi la première victoire d’une voiture française. Dans sa carrière, Laffite obtiendra six victoires et terminera 4e du championnat du monde à trois reprises.

Didier Pironi (3 victoires)

Au volant d’une Ligier, comme Jacques Laffite avant lui, Didier Pironi remportera sa première course en 1980 en Belgique et terminera d’ailleurs cinquième du championnat. Celui qui est considéré comme l’un des meilleurs pilotes de l’histoire aurait même pu devenir champion du monde mais un grave accident l’en empêchera.

MAURICE TRINTIGNANT (2 VICTOIRES)

En 1955, Maurice Trintignant devient le premier Français vainqueur d’un Grand Prix Formule 1 grâce à sa victoire à Monaco. Un circuit qu’il affectionne puisqu’il s’offrira un second succès trois ans plus tard en Principauté.

Patrick Depailler (2 victoires)

En 1978, Patrick Depailler remporte le Grand Prix de Monaco en 1978 au volant d’une Tyrrell.

JEAN-PIERRE JABOUILLE (2 VICTOIRES)

Histoire originale pour Jean-Pierre Jabouille. Chargé du développement du moteur turbo Renault, il passera pilote et remportera, au volant d’une Renault justement, sa première victoire au Grand Prix de France. 100% tricolore.

PATRICK TAMBAY (2 VICTOIRES)

En 1982 et 1983, Patrick Tambay s’est offert deux succès avec Ferrari. Le premier en Allemagne, le second à Saint-Marin.

François Cevert (1 victoire)

C’est aux Etats-Unis que François Cevert remportera son seul et unique en 1971. Triste symbole, il perdra la vie deux ans plus tard sur ce même circuit lors d’un essai.

Jean-Pierre Beltoise (1 victoire)

Au volant d’une BRM, en 1972, Jean-Pierre Beltoise remporte le Grand Prix de Monaco.

Jean Alesi (1 victoire)

Recordman de Grands Prix disputés (plus de 200), Jean Alesi a remporté celui du Canada en 1995 sur Ferrari.

Olivier Panis (1 victoire)

Avant Pierre Gasly, Olivier Panis était le dernier français vainqueur d’une course. Il avait remporté le Grand Prix de Monaco en 1996.

Pierre Gasly (1 victoire)

Pierre Gasly est le dernier à avoir remporté un Grand Prix. C'était en septembre 2020 à Monza, au Grand Prix d'Italie, après un incroyable concours de circontances. Le Français, au volant de son Alpha Tauri, a tenu face au retour de Carlos Sainz.