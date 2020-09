Vidéo : Le Français Pierre Gasly remporte le Grand Prix d'Italie

C'est historique ! Pierre Gasly a remporté, ce dimanche, le Grand Prix d'Italie à Monza, 24 ans après la dernière victoire française en Formule 1. Le Tricolore a devancé l'Espagnol Carlos Sainz.

Olivier Panis a longtemps attendu un successeur. Quasiment 24 ans et 4 mois depuis son succès à Monaco en mai 1996 dans des conditions rocambolesques. Et ce sont des conditions presque aussi folles qui ont permis à Gasly, seulement âgé de 3 mois et 12 jours à l’époque, de s’imposer sur le légendaire tracé italien et connaître son jour de gloire. «C’est incroyable. Je ne suis pas sûr de réaliser. C’était une course complètement folle», a déclaré le Normand après avoir laissé éclater sa joie.

Parti en 10e position sur la grille de départ au volant de son AlphaTauri, Gasly a profité d’un scénario à rebondissements pour devenir le 13e pilote français à triompher dans la catégorie reine du sport automobile.

Après les 20 premiers tours, qui laissaient présager d’un Grand Prix ennuyeux, à l’image de celui de la semaine passée en Belgique, avec un Lewis Hamilton solidement en tête, la course s’est subitement emballée pour plonger dans la folie avec la panne mécanique de Kevin Magnussen, qui a provoqué l’entrée de la voiture de sécurité, la pénalité infligée à Lewis Hamilton pour un changement de pneus alors que la voie des stands était fermée et la violente sortie de piste, sans gravité, de Charles Leclerc qui a entraîné l’interruption de la course pendant de longues minutes.

Troisième au moment du nouveau départ, derrière Hamilton et Lance Stroll, avec la moitié des tours à couvrir, Gasly a doublé le Canadien avant de prendre les commandes après l’arrêt du Britannique pour effectuer sa pénalité (stop and go de 10 secondes). Leader avec cinq secondes d’avance sur Sainz à 25 tours de l’arrivée, le Français a parfaitement géré son avance et sa monoplace pour résister à l’Espagnol revenu dans ses rétroviseurs pour faire retentir la Marseillaise et inscrire à 24 ans son nom au glorieux palmarès de la Formule 1.

«C’est dommage qu’il n’y ait personne dans les tribunes. J’aurais adoré fêter ça devant des milliers de tifosi. Je voulais vraiment profiter de ce podium, de ce moment, a-t-il confié très ému. Je voulais remercier tous ceux qui m’ont envoyé des messages de soutien depuis que je suis en F1.»

Et notamment ces 18 derniers mois. Car cette victoire est aussi une revanche pour Pierre Gasly. L’an dernier, il avait été rétrogradé sans ménagement chez AlphaTauri et remplacé par Alexander Albon dans le baquet de la Red Bull. Profondément touché par cette décision, le coup a été dur à encaisser. «Il s’est passé tellement de choses pour moi depuis 18 mois. J’ai connu des hauts et des bas», a-t-il rappelé.

Mais il a su se reconstruire et avait délivré une première réponse avec une 2e place quelques mois au Grand Prix du Brésil, où il avait dit avoir vécu «le plus beau jour de sa vie».

C'était avant ce dimanche 6 septembre 2020 qui restera à jamais gravé dans sa mémoire. Même si cette victoire en appelle désormais d'autres. Et pourquoi pas dès la semaine prochaine toujours en Italie pour le Grand Prix de Toscane sur le circuit du Mugello.