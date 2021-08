JO de Tokyo : Simone Biles alignée en finale de la poutre

Simone Biles, qui a renoncé à quatre finales aux Jeux olympiques de Tokyo en raison de perte de repères dans l'espace, participera à celle de la poutre mardi, a annoncé la Fédération américaine de gymnastique lundi.

La quadruple championne olympique en 2016 et 19 fois championne du monde avait surpris en quittant la finale du concours général par équipes après un seul saut mardi. Simone Biles avait ensuite déclaré forfait pour la finale du concours général individuel, puis pour celles du saut, des barres asymétriques et du sol.

A 24 ans, pour ses deuxièmes JO, elle est en proie à une baisse de confiance en elle, parasitée par la pression et un problème de «perte de figure», ou perte de repères dans l'espace, qui met en danger physique cette gymnaste aux acrobaties d'exception.

«Nous sommes très heureux de confirmer que vous verrez deux gymnastes américaines en finale de la poutre demain - Suni Lee ET Simone Biles !! Hâte de vous suivre toutes les deux!», a écrit USA Gymnastics sur son compte Twitter.

We are so excited to confirm that you will see two U.S. athletes in the balance beam final tomorrow - Suni Lee AND Simone Biles!! Can’t wait to watch you both!

