Ciryl Gane, tout savoir sur le premier champion français de l'UFC

Vainqueur samedi de Derrick Lewis, Ciryl Gane est devenu le premier combattant français champion UFC en reportant la ceinture intérimaire des poids lourds lors de l'UFC 265. Invaincu en 10 combats, il n’était pas du tout dans les sports de combat il y a encore 8 ans.

«Je suis spectateur de ma vie.» Lorsqu’il évoque toute son histoire, le natif de La Roche-sur-Yon paraît lui aussi surpris. Mais attention, il est surpris, mais fier et heureux. Il faut dire que rien ne prédestinait Ciryl Gane à devenir l’un des meilleurs combattants MMA de la planète.

Ready





Derrick Lewis vs Ciryl Gane tonight at #UFC265! We kick off at 11pm BST / 12am CEST on @UFCFightPass pic.twitter.com/KVaGYcxfXV — UFC Europe (@UFCEurope) August 7, 2021

Invaincu en 10 combats de ce sport désormais autorisé en France (depuis 2020) et en 7 affrontements dans les octogones de l’UFC, la plus prestigieuse ligue de la planète, Ciryl Gane est un ovni. Agé de 31 ans, il a fait ses débuts en MMA en 2018 à l’âge de 28 ans quand d’autres y sont depuis 15 ans. Avant ça, il était dans le muay-thaï, jusqu'ici rien d'anormal. Sauf qu'il n'en a fait que… 4 ans. En effet, il est venu sur les rings de la boxe thaï en 2014, poussé par un ami.

Dans les sports de combat depuis 2014

Avant cela, Ciryl Gane a d’abord testé plusieurs sports. Et souvent avec réussite mais sans réellement avoir l’envie d’en faire carrière. Le football, le basket, l’athlétisme et même le rugby, celui que l’on surnomme «Bon Gamin» - c’est le nom d’un collectif fondé avec des amis qu’il a également en tatouage sur la cuisse – a touché à de multiples sports. «J’ai toujours su que je pouvais vivre du sport, avoue-t-il. J’ai eu des facilités à chaque fois que je commençais un sport mais ensuite je n’avais pas le déclic et l’envie d’aller encore plus loin.» Le déclic, il aura dans les sports de combat donc. Et pourtant, le Vendéen n’est pas bagarreur de base. «Je suis un sentimental», plaisante-t-il d’ailleurs.

En tout cas, très rapidement, le poids lourd au sourire communicatif, détenteur d’un BTS décroché au lycée Edouard-Branly de La Roche-sur-Yon et qui a rejoint la capitale pour ses études, parviendra à assimiler les techniques de combats et enchaîné les triomphes jusqu’à battre notamment l’un des meilleurs du «Thaï», Yassine Boughanem. Et après 7 victoires, il rejoindra l’octogone après un test et la rencontre avec Fernand Lopez à la MMA. Une rencontre qui changera tout. L’entraîneur fera de lui ce qu’il est aujourd’hui : l’un des meilleurs de la planète.

Et dans cette discipline, désormais autorisée en France (depuis 2020), Ciryl Gane semble en tout cas parfaitement épanoui. Lui, qui aime allier la performance et le cérébral se plaît à s’entraîner et à combattre. «Le MMA, c’est le sport de combat le plus développé. On est face à une personne qui va pouvoir soit lutter, soit boxer, soit kicker, être forte au sol, etc. On est vraiment sur un problème à résoudre», nous détaille-t-il.

Mais les grosses équations, Ciryl Gane sait les résoudre comme celle de samedi à Houston contre Derrick Lewis dans une salle acquise à l'Américain. Sans paniquer, comme toujours, le «Bon Gamin» a une nouvelle fois poursuivi l’écriture de sa belle histoire.

L'interview de Ciryl Gane dans L'Arène Podcast