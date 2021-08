Paris 2024 : Tony Estanguet préfère ajouter les sports qui «cartonnent sur les réseaux sociaux»

Après son sacre olympique, le karatéka français Steven Da Costa a indiqué espérer que le comité d'organisation des prochains Jeux olympiques reconsidère sa décision d'exclure le sport de combat de la liste des disciplines représentées. Un espoir coupé net ce lundi par Tony Estanguet, à la tête du comité d'organisation de Paris 2024.

«Le rôle de Paris 2024 est de ne pas raisonner que pour la France, c'est de compléter un programme sportif déjà composé de 28 sports, de sports de combat, d'un certain nombre de sports de raquette, de sports collectifs», a-t-il commencé par rappeler au micro de Franceinfo. Avant de poursuivre : «on avait la possibilité de rajouter quatre autres sports qui aujourd'hui ne sont pas représentés et dont les communautés ne sont pas représentées dans les jeux».

Le skateboard, le breakdance, l'escalade et le surf à Paris 2024

«En allant chercher des sports urbains comme le breakdance et le skateboard, on va vraiment chercher des sports qui cartonnent sur les réseaux sociaux et que les jeunes regardent énormément», a enfin justifié le président du comité d’organisation des JO et Jeux paralympiques de Paris 2024. Les prochains jeux, organisés dans la capitale en 2024, accueilleront en effet quatre nouvelles disciplines : le skateboard, le breakdance, l'escalade et le surf.

«Donc je regrette qu'il n'y ait pas le karaté en 2024 parce que c'est vrai que Steven Da Costa a été un très grand champion (...) mais malheureusement le rôle du comité d'organisation c'est de trouver cet équilibre», a-t-il conclu.