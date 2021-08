DIRECT - Lionel Messi au PSG : «Mon rêve est de remporter de nouveau la Ligue des Champions»

L'attaquant argentin Lionel Messi s'est engagé pour deux saisons plus une en option avec le Paris-Saint-Germain. Suivez les premiers pas dans la capitale du joueur de 34 ans.

Après plusieurs jours de rumeurs et d'attente pour les supporters, «Leo» est arrivé mardi à Paris.

12h40

Le PSG va présenter son recrutement cinq étoiles à ses supporters, samedi à 19h30, avant la rencontre face à Strasbourg au Parc des Princes : Lionel Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Georgino Wijnaldumn et Achraf Hakimi.

12h20

Après une première interview accordée à PSG TV, Lionel Messi va maintenant entamer un marathon d'entretiens avec les médias du monde entier. Une journée chargée pour la nouvelle recrue parisienne.

12h04

Lionel Messi est présenté aux supporters devant le Parc des Princes dans une ambiance folle. Des chants à la gloire de l'Argentin, des fumigènes, beaucoup de personnes ont fait le déplacement pour accueillir la star.

Lionel Messi salue les supporters venus l'accueillir au Parc des Princes





On vous laisse apprécier !#PSGxMESSI pic.twitter.com/txdJ3viry6 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 11, 2021

11h35

Le président du PSG sur la Ligue 1 : «Je pense ça va augmenter le niveau des droits et des partenaires commerciaux. Tout le monde veut voir les matches du PSG et ça va aussi aider les autres clubs. J’ai été touché par des messages de soutien pour nous. Ce qu’on fait, ce n’est pas seulement pour le club mais aussi pour la France. On a la chance d’être là pour évoluer. Ce qu’on fait est bon pour le club mais aussi pour la ville».

11h30

Kylian Mbappé, en fin de contrat en juin 2022 avec le Paris SG, n'a «pas d'excuse» pour quitter le club depuis le recrutement de Lionel Messi, a assuré Nasser Al-Khelaïfi.

«Kylian est Parisien, très compétiteur. Il a dit qu'il voulait une équipe compétitive, maintenant il n'y a pas plus compétitif (que le PSG). Il n'a pas d'excuse pour faire quelque chose d'autre (que rester)», a lancé le patron du club parisien en conférence de presse au Parc des Princes. La presse espagnole évoque un possible départ pour le Real Madrid du champion du monde français, qui n'a toujours pas prolongé son contrat expirant en 2022.

11h25

Nasser : objectif de gagner tous les matches et chaque trophée. Avec Leo on est proches mais on n’a encore rien remporté. On doit travailler et remporter chaque match. On doit avoir la mentalité de tout gagné et de la discipline. C’est le plus important.

Messi : très reconnaissant pour l’accueil. Merci ! On aura du temps pour se voir et être au contact. Dans le stade mais aussi dans la ville. Mon rêve est de remporter de nouveau la Ligue des Champions.

11h19

Ses débuts : «Quand le staff décidera que c’est le moment. J’ai très envie de jouer».

11h15

Jouer avec Neymar et Kylian Mbappé : «J’en suis très heureux, c’est de la folie. Il y a de grands joueurs à tous les postes et des arrivées spectaculaires. Je veux jouer avec les meilleurs et ça c’est beau».

11h14

Lionel Messi prend la parole : «Merci au président pour ses aimables paroles. Je suis très heureux. C’était dur de quitter Barcelone il y a quelques jours. A peine arrivé ici, je me sens très très heureux et beaucoup d’enthousiasme pour commencer à m’entraîner. J’ai trop envie de me retrouver avec mes coéquipiers et le staff technique pour cette nouvelle étape. Trouver des solutions aussi rapidement n’était pas simple. Merci pour l’accueil. J’ai toujours la même envie de gagner et c’est pour cela que je viens dans ce club. J’ai toujours l’envie de gagner : remporter tous les trophées».

11h12

Le président du PSG est le premier à prendre la parole : «C’est une journée incroyable et historique pour le club et le monde du football. Chacun connait Leo, c’est le seul qui a gagné six fois le Ballon d’or. Il rend le football magique et c’est un vainqueur».

«Quand on a commencé il y a 10 ans, les gens se demandaient ce qu’on allait faire de notre club. Nous sommes très fiers de là où nous sommes aujourd’hui grâce à tout le monde. Il ne fait pas de secret que cet accord avec le meilleur joueur du monde est un désir des deux côtés de le voir s’accomplir», a-t-il ajouté. «Ce n'est que le début et le travail commence maintenant».

11h08

Début de la conférence au Parc des Princes. Lionel Messi arrive dans l'auditorium en compagnie de Nasser Al Khelaifi et de Leonardo. Sa femme et ses enfants sont également dans l'enceinte parisienne.

9h00

Le maillot de Lionel Messi est déjà en rupture de stock. A peine mis en ligne sur la boutique du PSG, la tunique de l’Argentin floquée avec le numéro 30 n’était déjà plus disponible dans la quasi-totalité des tailles une heure après.