PSG : Kylian Mbappé pourrait avoir joué son dernier match au Parc des Princes

Au terme d’une prestation convaincante, Kylian Mbappé n’a pas manqué de fêter, tout sourire, la victoire du PSG, samedi soir, contre Strasbourg en Ligue 1 (4-2), avec ses coéquipiers et les supporters du club de la capitale. Mais cette image de l’attaquant français, toujours annoncé sur le départ, pourrait être la dernière au Parc des Princes.

A deux semaines de la fin du mercato, son avenir est toujours aussi flou. Alors que son contrat s’achève dans moins d’un an (juin 2022), le champion du monde tricolore continue de traîner des pieds pour prolonger malgré l’insistance de l’Etat-Major parisien. Et ce n’est pas le recrutement majestueux de la formation parisienne, avec les arrivées de Lionel Messi, Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma et Giorginio Wijnaldum, qui semble l’avoir convaincu de poursuivre l’aventure.

«Il a dit qu’il voulait une équipe compétitive, on ne peut pas en avoir une plus compétitive. Il n’a pas d’excuse pour faire quelque chose d’autre maintenant (que de prolonger)», avait pourtant lancé le président parisien Nasser Al-Khelaïfi, la semaine dernière, lors de la présentation de Lionel Messi.

Deux matchs à l'extérieur pour Paris d'ici à la fin du mercato

Au contraire, il serait déterminé à faire ses valises d’ici à la fin du mercato, programmée le 31 août, pour rejoindre l’Espagne et plus précisément le Real Madrid. L’enfant de Bondy pourrait même rencontrer son président dans les prochaines heures pour lui faire part de sa volonté de quitter le club, selon la presse espagnole. S’il ne forcera pas son départ, il est conscient que le PSG a tout intérêt à le laisser partir dès cet été pour récupérer une indemnité de transferts conséquente et ne pas le voir partir gratuitement à l’issue de la saison.

De son côté, le Real Madrid, qui attend une annonce officielle de Mbappé pour entamer les négociations, se tiendrait prêt à formuler une première offre au vice-champion de France à hauteur de 120 millions d’euros. En cas de refus, le président madrilène Florentino Pérez serait prêt à débourser jusqu’à 150 millions d’euros pour convaincre les dirigeants parisiens de céder Kylian Mbappé, qui se verrait offrir pour sa part un contrat de cinq ans et un salaire astronomique.

S’il parvenait à ses fins, le numéro 7 ne devrait donc plus refouler la pelouse du Parc des Princes et évoluer sous les yeux des fans parisiens. Car d’ici à la fermeture du mercato, Paris se déplace à Brest (ce vendredi 20 août) avant de se rendre sur la pelouse de Reims (dimanche 29 août).