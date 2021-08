Monaco-Shakhtar Donetsk, barrage aller de la Ligue des champions : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

C’est la dernière étape pour espérer accéder à la Ligue des champions. Après avoir écarté le Sparta Prague au 3e tour préliminaire (2-0, 3-1), Monaco reçoit, ce mardi soir, le Shakhtar Donetsk en barrage aller. La rencontre sera à suivre en direct et en intégralité à partir de 21h sur Canal+ et RMC Sport 1.

Sur sa pelouse du Stade Louis II, le club de la principauté va déjà jouer une grande partie de sa saison. Cette qualification pour la plus prestigieuse des Coupes d’Europe a été érigée en priorité par les dirigeants, le staff et les joueurs. Elle peut même expliquer le début d’exercice plus que poussif en Ligue 1 des Monégasques avec le match nul concédé contre Nantes (1-1), puis la défaite à Lorient (1-0). Mais alors que les hommes de Niko Kovac s’apprêtent à disputer leur 5e rencontre en deux semaines, ils n’auront pas le droit à l’erreur et devront élever leur niveau de jeu pour prendre une option avant de se rendre en Ukraine la semaine prochaine.

Surtout face à cette équipe du Shakhtar, grande habituée de la compétition avec 14 participations lors des 17 dernières saisons. «C’est un adversaire redoutable, habitué à la Ligue des champions, le favori de notre confrontation, et assurément le plus fort qu’il était possible de rencontrer», a insisté l’entraîneur monégasque. Et désormais entraîné par l’ancien coach de l’Atalanta Bergame Roberto de Zerbi, le vice-champion d’Ukraine, derrière le Dynamo Kiev, reste sur une série de huit victoires sur ses dix derniers matchs (un nul et une défaite).

Pour s’entrouvrir les portes de la phase de groupes de la Ligue des champions, l’ASM attend beaucoup de ses recrues, mais surtout de ses cadres, qui ne sont pas encore tous au niveau. C’est le cas notamment de Wissam Ben Yedder, Kevin Volland, Axel Disasi, Youssouf Fofana ou encore Aleksandr Golovin. A eux d’être à la hauteur pour permettre à l’équipe du Rocher de retrouver la C1 trois ans après sa dernière participation.