Football : le beau geste de Kai Havertz pour les victimes des inondations en Allemagne

Pour aider son pays, durement touché par des inondations en juillet dernier, Kai Havertz, international allemand, a décidé de mettre aux enchères une paire de chaussures, en édition limitée, qu'il portera dimanche prochain dans le derby contre Arsenal, au profit de la Croix-Rouge et des sinistrés.

Originaire de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Kai Havertz s'est senti particulièrement concerné par les dégats causés par les inondations. «Mon père nous a envoyé des vidéos et des photos. C'était horrible. Des voitures flottaient, il y avait des gens dans l'eau», a-t-il déclaré à la BBC.

You may have heard of the floods in Germany, the effects are still very much there today, in my home region. There is much work to do to repair the damage for many families and their homes. pic.twitter.com/OoAdqHAsAa

— Kai Havertz (@kaihavertz29) August 19, 2021