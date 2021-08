Les 10 sports avec le plus de licenciés en France

A l’approche de la rentrée scolaire et sportive, voici les sports qui attirent le plus de licenciés en France.

Football : 1.896.208 licenciés

Les inscriptions ont connu le contrecoup de la crise sanitaire pour la saison 2020-2021. Pour preuve, le football est passé sous la barre des deux millions de licenciés (1.896.208) pour la première fois depuis la saison 2012-2013, a rapporté le site footamateur.fr.

Il reste cependant le sport avec le plus de licenciés en France.

Tennis : 950.000 licenciés

Le tennis arrive à la seconde place mais a également souffert de la pandémie. Entre le mois d'octobre 2019 et celui de 2020, le sport à la balle jaune a perdu 30.000 licenciés. Cette année, la fédération a enregistré 950.000 inscriptions.

L’équitation : 664.178 licenciés

Le seul sport non impacté par le Covid-19. Malgré la crise sanitaire, l’équitation connaît une hausse des inscriptions.

Au 14 août, la fédération d’équitation a partagé le nombre de 664.178 licenciés. Soit plus de 60.000 en un an (601.166). L’équitation est aussi le sport où les femmes sont le plus représentées avec 8 licenciées sur 10.

Basket 514.776 licenciés

Si la pratique en extérieur a pu limiter les dégâts, les sports indoor n’ont pas eu cette chance et ont été soumis à des règles plus strictes. Cela se ressent notamment sur le basket qui a vu son nombre de licenciés fondre en 2021 : 514.776. Lors de la saison 2018-2019, le basket avait pourtant passé les 700.000 licenciés pour la première fois de son histoire.

Les performances des Bleu(e)s aux Jeux Olympiques de Tokyo (médaille d’argent pour les hommes et de bronze pour les femmes) permettront peut-être au sport à la balle orange de rebondir cette année en nombre de licenciés. La fédération a notamment communiqué sur la possession d’un pass sanitaire afin de pouvoir s’inscrire.

Judo : 370.251 licenciés

En janvier dernier, l’Equipe publiait les dessous de deux pré-rapports accablants, l’un de la Cour des Comptes et l’autre de l’Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche (Igser), sur la mauvaise gestion dans la fédération française de judo et disciplines associés (FFJDA).

La fédération connaît une forte baisse de fréquentation de ses dojos sur les dernières années. Les exploits de Teddy Riner n'ont pas suffi à relancer le sport au kimono qui compte désormais 370.251 licenciés.

Golf 402.991 licenciés

Le golf connaît une chute limitée des adhésions (-3.39%). En 2020, la fédération avait enregistré 402.991 licenciés. Un moindre mal pour un des sports dont la pratique coûte le plus cher dans ce Top 10.

Il faut ajouter à ce total un nombre de pratiquants «loisir», qui ne possèdent pas forcément de licence.

HANDBALL 334.588 LICENCIÉS

Le handball souffre également de la crise avec une forte baisse des adhésions dans ces clubs. Proche des 500.000 en 2019, le nombre de licenciés était de 334.588 en 2021.

Les mesures sanitaires moins strictes pour la pratique du sport en salle et les deux médailles d’or obtenues à Tokyo par les équipes féminine et masculine permettront peut-être d’attirer de nouveaux licenciés cette saison.

Natation 316.000 licenciés

La fédération gère également les compétitions de natation sportive, de plongeon, de water-polo, de natation synchronisée et en eau-libre.

Comme rapporté par Le Monde, «la fermeture de piscines pour éviter la propagation du virus, mise en place avant le reconfinement, a aussi eu une incidence lourde sur les effectifs (– 25,13 %)».

La pétanque 280.000 licenciés

Là encore, les mesures sanitaires ont porté un sérieux coup au nombre de licenciés. «L’an dernier, on comptait 280.000 licenciés, a confié en février dernier à la Nouvelle République Clément Meneghin, chargé de communication à la Fédération française (FFPJP). Au 31 janvier 2021, seulement 96.000 ont renouvelé leur licence. Soit une baisse de près de 65 % des effectifs».

Rugby 286.035 licenciés

Moins impacté que les sports indoor, le rugby a également communiqué sur une hausse de 4.73% de son nombre de licenciés. La fédération française de rugby revendique 1.950 clubs.