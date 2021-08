Ligue 1 : Le PSG est le club préféré des Français, l’OM le plus détesté

S'il faudra attendre 2022 pour connaître le classement de la Ligue 1, celui des clubs les plus populaires est déjà connu. Et il est dominé par le PSG.

Selon l'édition 2021 de l'étude Statista European Football Benchmark, menée au mois de mai auprès de 1.765 personnes dont le championnat de football préféré est la Ligue 1, le club de la capitale est en effet le plus aimé, avec 59% des voix.

Le psg, club clivant

Une cote de popularité qui n'est sûrement pas sans lien avec les recrutements clinquant effectués ces dernières années par les propriétaires qataris du Paris-Saint-Germain, de Kylian Mbappé à Neymar, en passant bien sûr par Lionel Messi.

Sur les deux autres marches du podium des clubs de Ligue 1 les plus appréciés, on retrouve deux autres équipes habituées à jouer les premiers rôles sur la scène française et européenne, à savoir l'Olympique Lyonnais (53%) et l'AS Monaco (51%).

A l'opposé, le titre de club de Ligue 1 le plus détesté revient au grand rival du PSG, l'Olympique de Marseille (29%). Mais l'équipe de la capitale se retrouve tout de même en deuxième place, preuve que sa surpuissance financière et son hégémonie sur la Ligue 1 (sept titres de champion sur les neuf dernières années) en font un club particulièrement clivant.

Autre club clivant, l'Olympique lyonnais (17%), qui entretient notamment une grande rivalité avec son voisin de Saint-Etienne, complète le podium des équipes les moins aimées par les fans du championnat de France.

A noter que la cote de popularité de l'OM semble s'être dégradée ces dernières années, parallèlement à l'absence de résultats sur la scène hexagonale, comme en Europe. Dans le même classement datant de 2018, le club phocéen était en effet au coude à coude avec le PSG pour le titre d'équipe la plus populaire. Reste à savoir si le mercato ambitieux de Marseille sera suffisamment efficace pour renverser l'opinion des supporters.