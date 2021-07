OM : un mercato ambitieux pour retrouver les sommets ?

L’OM, qui a enregistré les arrivées de quatre joueurs, est très actif dans ce mercato estival. De quoi envisager une saison 2021-2022 très joyeuse ?

Les supporters ne sont plus habitués. Voir leur club être aussi actif en début de marché des transferts, ce n’était pas arrivé depuis un moment. Konrad de La Fuente (FC Barcelone), Gerson (Flamengo), Leonardo Balerdi (Dortmund) et Cengiz Ünder (Roma)… Tous ont déjà signé alors que nous ne sommes que le 5 juillet.

Un recrutement de qualité pour le moment entre jeunes espoirs, talentueux à fort potentiel. Et ils pourraient rapidement être rejoints par Mattéo Guendouzi, aperçu dimanche à Marseille, et d’autres (Pau Lopez, Luan Peres ou encore William Saliba sont évoqués).

Simeone ou Dia en attaque ?

De quoi imaginer un avenir radieux pour l'OM qui a trop tergiversé ces dernières saisons ? En tout cas, depuis la prise de pouvoir de Pablo Longoria (passé de directeur sportif à président en remplacement de Jacques-Henri Eyraud) en janvier dernier, le club olympien semble désormais savoir quelle direction prendre. Après l'arrivée de Jorge Sampaoli, le jeune patron s'est mis en tête de faire évoluer un effectif qui semblait être arrivé à son maximum.

Exit donc les Florian Thauvin (déjà parti au Mexique), Yohann Pelé, Valère Germain, Kevin Strootman, Saif-Eddine Khaoui et Yuto Nagatomo… Marseille veut du neuf avec des profils moins onéreux mais tout aussi capables de retrouver les sommets et en priorité la Ligue des champions. D'où les joueurs recrutés et ciblés. Des joueurs revanchards qui sont souvent encore attendus ou des pépites considérées comme futurs grands. Le cocktail idéal ?

Sur le papier, en tout cas, c'est pour le moment un sans-faute. Il reste encore et toujours le poste d'attaquant où l'OM sera très attendu. Quid de Milik ? Restera-t-il après six mois incroyables ? Dario Benedetto serait lui en partance. Pour le remplacer, les dirigeants olympiens souhaiteraient recruter Giovanni Simeone (fils de Diego) ou Boulaye Dia.

Ensuite, le plus dur sera que tous ces bons joueurs réussissent à performer sur le terrain avec Jorge Sampaoli. Quel style de jeu adoptera l'Argentin qui est souvent adepte du 3-5-2. Vu le style de joueurs recrutés, il pourrait faire évoluer son schéma de jeu. Quoiqu'il en soit, l'objectif restera le même : la Ligue des champions.