Cristiano Ronaldo à Manchester : Sir Alex Ferguson, le «père spirituel» de CR7

Annoncé chez le rival historique de la ville, Manchester City, le buteur Cristiano Ronaldo s’est finalement engagé en faveur de Manchester United, son ancien club entre 2003 et 2009. Tout a basculé vendredi 27 août avec l’appel de Sir Alex Ferguson, l'ancien coach emblématique des Red Devils.

Son coéquipier en sélection, Bruno Fernandes et des anciens partenaires à MU, comme Patrice Evra et Rio Ferdinand, ont joué un rôle important dans cette transaction. Pourtant, le réel tournant dans la décision de la star lusitanienne a été l’appel de l’entraîneur écossais, véritable père spirituel de CR7 depuis près de 20 ans.

Coup de cœur de Ferguson en 2003

Lors d’un match amical pour l’inauguration du stade José Alvalade à Lisbonne (Portugal) le 6 août 2003, le jeune Cristiano Ronaldo épate le coach emblématique de Manchester United sous les couleurs du Sporting (3-1) pour sa première saison professionnelle. L’entraineur écossais décide de mettre les moyens pour s’offrir cette pépite venue du Portugal et pallier le départ de David Beckham.

Malgré une énorme pression mise sur ses épaules dès son arrivée, le prodige portugais a été placé haut dans la hiérarchie, passant notamment devant des joueurs internationaux confirmés, à l’image de l’attaquant Ruud Van Nistelrooy, pourtant adulé des fans mais poussé vers la sortie par la suite.

Le goût pour le travail de Cristiano Ronaldo

Critiqué pour son côté personnel lors de ses débuts avec le numéro 7 à MU, Cristiano Ronaldo a toujours été protégé par son manager, qui voyait en lui une future star.

«Il s'entraînait une demi-heure supplémentaire après chaque entraînement. C'est le chemin le plus direct pour devenir un footballeur complet. Plus vous vous entraînez, meilleur vous devenez. Quand il nous a quittés, il était encore jeune et je savais qu'il allait devenir l'un des meilleurs», a indiqué Ferguson dans un entretien au Sun.

Ferguson présent sur et en-dehors du terrain

Présent lors du décès de son père, Sir Alex Ferguson a toujours accompagné Cristiano Ronaldo en étant plus qu’un simple coach. Il a d’ailleurs gardé contact avec lui depuis son départ de Manchester en 2009. Une chose qui lui a permis de concrétiser ce transfert, avec un appel de dernière minute permettant aux Red Devils de rafler la mise concernant son transfert cet été en provenance de la Juventus Turin.

«Il a été comme un père pour moi. Il m’a tout appris. Il m’a aidé et guidé sur tellement de choses. Aussi bien en football que dans la vie. Son influence et son intérêt pour les gens ne s’arrêtent pas aux lignes de touche. Il sait ce que vous voulez et ce dont vous avez besoin. Je lui dois beaucoup», a confié le génie portugais dans les colonnes du Sun lors de la saison 2012-2013.

Afin de concrétiser cette arrivée, qui n’était pourtant pas à l’ordre du jour ces derniers temps, Sir Alex Ferguson a fait jouer ses contacts en appelant Jorge Mendes, l’agent de CR7, ainsi que la direction du club mancunien, qui a finalement formulé une offre convenable ce vendredi.