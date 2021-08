Raphaël Varane s'engage officiellement avec Manchester United

Raphaël Varane est officiellement un joueur de Manchester United. Le défenseur français a signé un contrat de quatre ans avec les Red Devils.

L'accord entre les deux clubs a été rendu public le 27 juillet dernier. Néanmoins, le joueur a du attendre pour passer sa visite médicale. Il a ensuite été contraint de respecter une période de quarantaine en vigueur en raison de la pandémie de coronavirus.

Après dix ans passés au Real Madrid, 359 matchs, 18 trophées, dont 4 Ligue des Champions, l'international français aux 78 sélections, va relever un nouveau défi en Premier League. Selon la presse, son transfert serait estimé à 40 millions d'euros.

Raphaël Varane ne sera pas dépaysé. En effet, le joueur formé au RC Lens retrouvera deux de ses compatriotes de l'équipe de France : Paul Pogba, et Anthony Martial.

Sur le site internet de Manchester United, Raphaël Varane, s'est dit ravi de rejoindre un club aussi prestigieux. «Manchester United est l'un des clubs les plus emblématiques du monde, et la chance de venir ici et de jouer en Premier League est quelque chose que je ne pouvais pas refuser».