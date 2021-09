Boxe : Cerdan, Bouttier, Monzon… ces grands combats qui ont eu lieu à Roland-Garros

La boxe est de retour à Roland-Garros vendredi 10 septembre à l’occasion, entre autres, d’un gala lors duquel Souleymane Cissokho et Tony Yoka seront en lice près de 50 ans après le dernier combat Porte d’Auteuil.

S’il est associé au tennis depuis 1928, le stade de Roland-Garros, qui sera site olympique pour Paris 2024 (tennis et boxe justement), a déjà accueilli d’autres sports dont le Noble art. Un ring a en effet été déjà installé à trois reprises dont la dernière fois en 1973. Mais depuis plus rien. Son tour, le tout nouveau court Philippe-Chatrier, désormais doté d’un toit, va accueillir pour la première fois une réunion.

Les Tony Yoka (face à Petar Milas), Souleymane Cissokho ou encore Mathieu Bauderlique vont marcher sur les pas de légendes de la boxe comme Marcel Cerdan, Jean-Claude Bouttier ou encore Carlos Monzon.

Voici d’ailleurs les trois uniques combats de boxe qui ont été organisés sur les courts de Roland-Garros :

Le 7 juillet 1946 sur le Central de Roland-Garros, Marcel Cerdan battait l’Américain Holman Williams en dix reprises et ce, malgré une fracture à la main droite. Pour l’anecdote, le «bombardier marocain» y rencontrait ce soir-là, Edith Piaf.

An extraordinary photo of great middleweights Holman Williams (left) and Marcel Cerdan having a friendly chat on a #Paris rooftop the day after their tough ten round battle at Stade Roland Garros in July of 1946. Cerdan won the 10 round bout by close decision. #Boxing #History pic.twitter.com/8lSHnSUlCI

— Boxing History (@BoxingHistory) September 1, 2019