F1 : la «course sprint», qu'est-ce que c'est ?

La Formule 1 va à nouveau, ce week-end, à Monza un format inédit avec une course sprint samedi. Explications.

Déjà testé à Silverstone, avant d'être encore à l'honneur du Grand Prix d'Italie et lors d'un 3e Grand Prix restant à confirmer (au Brésil si l'événement a lieu malgré la pandémie), le concept offre un avant-goût de la F1 de demain car en cas de succès, il devrait être étendu.

Concrètement, ce format fait place à un nouveau triptyque : qualification - sprint - Grand Prix. La qualification classique, habituellement disputée le samedi, est avancée au vendredi. Elle déterminera la grille de départ de la course sprint de 100 km et d'environ trente minutes samedi, qui elle-même définira l'ordre du Grand Prix dimanche.

New race weekend format, new challenge.





Let's take a look... #F1

L’objectif étant de redonner vie aux essais du vendredi. Il est vrai qu'habituellement, peu de spectateurs et téléspectateurs assistent aux essais libres ce jour-là. Comme en Grande-Bretagne, l'horaire même des qualifications en Italie, fixé en début de soirée, a été choisi pour permettre au plus grand nombre d'y assister.

«Nous voulons voir si le sprint plaira davantage aux spectateurs, s'il permet de faire venir de nouveaux fans tout en conservant ceux de la première heure», avait expliqué Ross Brawn, ancien patron d'écurie et ex-directeur technique de Ferrari. L'ingénieur britannique sait que cela passera forcément par une réussite sportive : le sprint va «apporter une saveur différente, sans stratégie d'équipes, sans arrêts au stand, sans gestion de carburant; trente minute de course pure avec seulement les pilotes impliqués.»

Vous n'avez pas tout compris aux nouvelles "qualifications sprint" en #F1 ?





PAS DE PANIQUE : @Julien_FEBREAU vous explique tout !

Du côté des pilotes, l'adhésion est loin d'être totale. Lewis Hamilton, septuple champion du monde, ne place «pas particulièrement» de grands espoirs en cette nouveauté. «Ça va sans doute être une procession, a-t-il lancé. Avec un peu de chance, il y aura des dépassements. Mais ce ne sera probablement pas très passionnant.»

A noter que des points au championnat seront distribués aux trois premiers du sprint (3, 2 et 1) et que cela vaut cher dans le duel au sommet entre Hamilton (Mercedes) et le leader actuel Max Verstappen (Red Bull).