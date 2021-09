UFC : une championne avoue utiliser onlyfans pour payer ses factures

Ex-championne UFC, Jessica Andrade a récemment avoué qu’elle avait un compte OnlyFans qui lui permettait de subvenir à certains besoins.

Une facette que ses fans ne connaissaient pas. Sur les conseils de sa femme Fernanda Gomes, la combattante de MMA brésilienne a rejoint la communauté du service d’abonnement au contenu photo et vidéo en grande partie à caractère pornographique pour gagner de l’argent supplémentaire après avoir emménagé à Las Vegas.

Sauf que des photos de Jessica Andrade ont fuité et ont été partagées de nombreuses fois sur les réseaux sociaux au Brésil. Mais l’ex-championne UFC (20 victoires, 7 défaites) n’a pas été gênée. Au contraire, elle s’en est même expliquée.

De retour dans les octogones

«Je n’étais pas contrariée parce que je savais que cela pouvait arriver, a confié Jessica Andrade à MMA Fighting. J’ai vu que d’autres combattants avaient également vécu ça. Je savais que ça finirait par fuiter. J'ai 30 ans et mon corps ne sera pas beau pour le reste de ma vie, alors nous devons en profiter. Personne ne voudra le voir plus tard.»

La Brésilienne, qui n'a jamais caché son homosexualité, a confié qu’elle a gagné beaucoup d’argent grâce à OnlyFans. «J'ai payé ma voiture et six ou sept mois de loyer (à Las Vegas) à l'avance, a-t-elle déclaré. Je n'ai même pas utilisé l'argent de la bourse de mon dernier combat. J'ai pu payer mes factures au Brésil, aider ma famille et aider la famille de Fernanda avec l'argent d'OnlyFans.»

Jessica Andrade, qui affrontera Cynthia Cavillo le 25 septembre, a indiqué qu'elle n'a rien publié sur OnlyFans, qui a finalement fait volte-face sur une éventuelle interdiction de contenus pornographiques, depuis un certain temps.

