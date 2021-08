UFC : Voici combien a touché Ciryl Gane après son titre intérimaire des poids lourds

C’était un moment historique. A Houston, le 7 août dernier, Ciryl Gane est devenu le premier Français à remporter une ceinture mondiale UFC avec le titre de champion intérimaire des poids lourds en mettant TKO Derrick Lewis. Malgré sa victoire, le Tricolore a perçu une bourse inférieure à son adversaire.

Dans la salle de la franchise NBA des Rockets, Ciryl Gane avait martyrisé l’Américain, poussant l’arbitre à interrompre le combat dès le 3e round. Mais s’il a signé un succès éclatant, le Vendéen a touché une somme très loin de celle empochée par son rival.

«Ma bourse était de 350.000 dollars. Vous enlevez 30% d’impôts, cela fait 240.000, convertis en euros cela fait 200.000. Il y a les 20% que vous donnez à votre équipe… Il reste autour de 160.000 euros», a-t-il expliqué, ce lundi, dans l’Equipe. De son côté, Derrick Lewis a touché environ 700.000 dollars (595.000 euros).

Cette différence s’explique par le style de Ciryl Gane (31 ans), jugé peu spectaculaire par certains observateurs dont le patron de l’UFC Dana White. Et le Français en a conscience. «Il faut une image et une cote pour faire grimper les bourses, a-t-il ajouté. Ma carrière est encore jeune. Mais on ne va pas se plaindre même si mon adversaire a touché plus de 700.000 dollars. Derrick Lewis a une grosse image, une histoire (25 victoires dont 20 par KO, ndlr).»

Mais sa cote ne cesse de grimper et il pourrait toucher une bourse beaucoup plus importante lors de son prochain combat. «Bon Gamin» devrait en effet affronter la star Francis Ngannou, également ancien membre de la MMA factory et actuel champion des poids lourds. Une confrontation qui risque de valoir son pesant d’or…