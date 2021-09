Vidéo : l’incroyable accrochage entre Max Verstappen et Lewis Hamilton au Grand Prix d’Italie

Scène surréaliste au Grand Prix d’Italie. Au 27e tour, sur le circuit de Monza, Max Verstappen et Lewis Hamilton se sont accrochés, ce dimanche, avec le Néerlandais qui a vu sa monoplace se poser sur celle du son rival britannique.

Alors que la course se déroulait sans encombre depuis le départ, tout s’est emballé au moment du passage par les stands. Le pilote Red Bull, qui occupait la 2e place derrière Daniel Ricciardo, a été le premier à changer ses pneus. Un arrêt qui s’est éternisé avant qu’il ne puisse reprendre la piste en perdant plusieurs positions. Quelques instants plus tard, c’est au tour de septuple champion du monde de passer par son stand. Son arrêt ne s’est également pas passé comme prévu. Et au moment de ressortir, il s’est retrouvé roue dans roue avec Verstappen.

A la lutte pour le titre, aucun des deux hommes n’a voulu céder et l’accrochage a été inévitable dans la chicane avec les deux monoplaces qui se sont imbriquées l’une sur l’autre. Dans cet incident, le pire a été évité avec le pneu arrière droit de la Red Bull qui est venu toucher le casque de Lewis Hamilton, qui a également pu compter sur le halo de sécurité de sa Mercedes pour ne pas se retrouver bloqué sous la voiture du Néerlandais.

Après avoir tenté de repartir, les deux hommes ont quitté leur monoplace pour rejoindre leur stand. Sans un regard l’un pour l’autre. Et cet accident ne risque pas d’améliorer leur relation, eux qui s’étaient déjà accrochés au Grand-Prix de Grande-Bretagne avec la violente sortie de piste de Max Verstappen, et devrait alimenter les débats durant plusieurs jours.