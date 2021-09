Bruges-PSG : Fortement armé, Paris relance sa conquête de la Ligue des champions

De Bruges au toit de l’Europe à Saint-Pétersbourg ? Le PSG lance, ce mercredi, sa nouvelle campagne de Ligue des champions sur la pelouse du champion de Belgique avec l’ambition d’être sacré en Russie, théâtre de la finale au printemps prochain, pour enfin assouvir sa quête jusqu’ici inassouvie.

Si le club de la capitale a longtemps été considéré comme un sérieux outsider, il se présentera pour cette édition avec l’étiquette de favori, devant des équipes comme Manchester City, finaliste malheureux la saison dernière et dans le même groupe que le vice-champion de France, Chelsea, tenant du titre, ou encore le Bayern Munich. Un statut acquis avec le recrutement haut de gamme réalisé cet été avec les arrivées de Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Nuno Mendes et bien évidemment Lionel Messi venus renforcer un effectif déjà très consistant.

A elle seule, la venue de l’Argentin aux six Ballons d’or, qui constituera avec Neymar et Kylian Mbappé une attaque prête à martyriser les défenses, a fait passer la formation parisienne dans une autre dimension, instillant la crainte chez de nombreux adversaires à travers le Vieux Continent. Même si sa puissance financière ne cesse de soulever de critiques et des interrogations. Mais ce nouveau statut ne sera pas forcément facile à porter pour une équipe, qui sera très attendue par ses futurs adversaires et surtout qui a enchaîné les désillusions dans la compétition, atténuées par sa finale en 2020 et sa demi-finale la saison dernière.

Pour être à la hauteur des énormes attentes, il faudra toutefois que toute la constellation de stars parisiennes parvienne à jouer ensemble. Condition indispensable pour pouvoir prétendre à décrocher la prestigieuse Coupe d’Europe. «Ce n’est pas parce qu’on a un tel effectif qu’on va automatiquement remporter la C1. Même avec tous ces grands joueurs, on va devoir former et se comporter en équipe. Quand on regarde le palmarès, ce n’est pas toujours l’équipe avec les meilleures individualités qui l’emporte. Il faut jouer en équipe», a insisté, ce mardi, Wijnaldum dans l’Equipe. «On a des joueurs incroyables mais on doit devenir une équipe incroyable», a-t-il ajouté.

Et le milieu de terrain néerlandais sait de quoi il parle pour avoir remporté cette Ligue des champions avec Liverpool en 2019. La France en a également eu un exemple, mauvais cette fois, en juin dernier avec les Tricolores, présentés comme les grands favoris de l’Euro avant d’être éliminés dès les 8es de finales. Au PSG de suivre plutôt le chemin des Reds que des Bleus…