Manon Fiorot, combattante MMA de l’UFC : «frapper fort pour entrer dans le Top 15»

Manon Fiorot sera à l’affiche de l’UFC 266 le 25 septembre prochain pu affronter Mayra Bueno Silva. La combattante française souhaite y poursuivre sa montée en puissance.

S’il y a Ciryl Gane chez les hommes, il y a Manon Fiorot qui porte haut les couleurs de la France dans la plus prestigieuse ligue MMA de la planète. Surnommée «The Beast», la Niçoise compte bien s’imposer avec la manière face à la Brésilienne pour enchaîner une troisième victoire consécutive.

Comment allez-vous à l’approche de ce nouveau combat ?

Toute la préparation s’est bien passée comme toujours. Bon, je n’ai pas pu profiter de l’été mais on verra après le combat pour me reposer et prendre un quelques jours de congés.

Quel est le «game-plan» pour ce combat ?

Le but, c’est évidemment de la mettre KO le plus rapidement possible. C’est ma ligne de conduite depuis le début et ça ne change pas. Il faut frapper fort pour entrer dans le Top 15 et ensuite avoir la possibilité de réclamer légitiment une adversaire du Top 10. Si je la mets KO dès le 1er round, ou maximum dans le 2e round, ce sera parfait.

Mayra Bueno Silva ne semble pas avoir peur de prendre des coups…

Elle vient du pied-poing, de la boxe thaï. C’est une guerrière, une bagarreuse. Elle fonce. Donc, c’est possible de la mettre KO car elle se découvre. Elle prend beaucoup de coups en effet mais moi ça me convient ce style.

Et ensuite, l’objectif c’est d’avoir une Top 10. Vous avez des adversaires en tête ?

J’attends de voir parce qu’elles vont combattre juste après moi.

Et Valentina Shevchenko?

Je suis content de combattre sous la même carte qu’elle. J’espère avoir la chance de la croiser. Si je continue à progresser, dans un an ou deux j’aimerais bien la rencontrer.

