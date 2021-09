«Le conducteur du train… a une petite licence de taxi» : un membre de la famille royale du Qatar se paie Mauricio Pochettino

Malgré la victoire (2-1), la prestation en demi-teinte du PSG, dimanche soir, face à Lyon, n’est pas passée inaperçue au Qatar. Notamment auprès d’un membre de la famille royale qui a taclé Mauricio Pochettino.

Khalifa ben Hamad ben Mohamed ben Jabor Al-Thani s’était déjà fait remarquer cet été. Très présent sur Twitter, celui qui est un cousin éloigné de l’émir Tamim avait annoncé l’arrivée de Lionel Messi au PSG. Passionné de ballon rond, il était devant sa télévision pour assister au choc de la 6e journée de Ligue 1 entre Parisiens et Lyonnais. Et il n’a que très peu goûté à la performance du club de la capitale. Au point de s’en prendre à l’entraîneur argentin.

Après l’ouverture du score de Lucas Paqueta pour l’OL, à l’heure de jeu, il a sévèrement critiqué le coach du PSG. «Le conducteur du train… a une petite licence de taxi», a-t-il posté sur son compte twitter. Sous-entendant qu’il n’arrivait pas à diriger et faire bien jouer la formation parisienne malgré la richesse de l’effectif.

Le conducteur du train.. a une petite licence de taxi — خلـــيفة بـــن حمـــد آلــ ثانــــــي (@khm_althani) September 19, 2021

Et il n’en est pas resté là. Si les coéquipiers de Marquinhos sont parvenus à renverser les Rhodaniens grâce à un pénalty de Neymar et un but de la tête de Mauro Icardi dans les dernières secondes de la rencontre, il en a remis une couche au coup de sifflet final. «Londres est une belle ville», a-t-il écrit, accompagné d’une photo de Mauricio Pochettino. Un message en référence à son ancien club Tottenham, où il était annoncé de retour cet été avant de prolonger son contrat avec Paris jusqu’en 2023.