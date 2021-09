Italie : victime de cris racistes, Mike Maignan est «noir et fier»

Victime d’injures racistes, Mike Maignan, le gardien français de l’AC Milan, a posté un message très fort contre le racisme mardi soir.

Dimanche, pendant son échauffement avant la rencontre entre son club et la Juventus Turin (1-1) en championnat d’Italie, l’international tricolore a été la cible de plusieurs cris racistes des supporters turinois. Si le club bianconero a ouvert mardi une enquête pour identifier les coupables, le joueur a réagi.

«A l’Allianz Stadium, des supporters de la Juventus m’ont ciblé avec des insultes et des cris racistes, a posté Mike Maignan. Qu’est-ce que vous voulez que je dise ? Que le racisme c’est mal et que ces supporters sont bêtes ? Il ne s’agit pas de ça. Je ne suis ni le premier, ni le dernier joueur à qui cela arrivera. Tant qu’on traitera ces événements comme des "incidents isolés" et que l’on n’aura pas une action globale, l’histoire est amenée à se répéter, encore et encore et encore.»

Pour l’ancien joueur du Losc, transféré cet été à Milan, il est primordial que des mesures soient prises. «Nous avons besoin d’être plus nombreux et d’être tous unis dans cette bataille pour la société qui dépasse le cadre du football, a-t-il lancé. Dans les instances, les personnes qui décident savent-elles ce que ça fait d’entendre des insultes et des cris nous reléguer au rang d’animal ? Savent-elles ce que ça fait pour nos familles, pour nos proches qui voient ça et qui ne comprennent pas que cela puisse encore se passer en 2021 ? […] Je ne suis pas une "victime" du racisme, a-t-il conclu. Je suis Mike, debout, noir et fier. Tant qu’on pourra donner de la voix pour changer les choses, on le fera.»