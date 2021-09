Boxe : Mike Tyson à l'affiche d'un film de Bollywood

Mike Tyson, légende de la boxe, va faire ses débuts à Bollywood et sera présent dans le film «Liger».

Après son retour sur le ring, «l’homme le plus méchant de la planète» est de retour au cinéma. Une annonce a été faite sur Twitter par Karan Johar, l’un des producteurs du film qui mettra également en vedette Vijay Deverkonda dans le rôle d’un kickboxeur touché par le bégaiement.

«Pour la toute première fois, le roi du ring sera vu sur les grands écrans du cinéma indien, a-t-il tweeté. Bienvenue à Mike Tyson dans l’équipe Liger !» Le tweet est accompagné d’une vidéo où l’on voit «Iron Mike» affronter Deverakonda.

For the first time ever, the king of the ring will be seen on the big screens of Indian cinema! Welcoming @MikeTyson to the #LIGER team! #NamasteTyson@TheDeverakonda @ananyapandayy #PuriJagannadh @charmmeofficial @apoorvamehta18 @RonitBoseRoy @meramyakrishnan @iamVishuReddy pic.twitter.com/pl5AnUSB35

— Karan Johar (@karanjohar) September 27, 2021