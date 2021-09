Vidéo : le premier but de Lionel Messi avec le PSG contre Manchester City

Lionel Messi a inscrit son premier but avec le PSG mardi soir contre Manchester City en Ligue des champions. Et quel but !

L'Argentin, qui a rejoint Paris cet été, n'avait pas encore eu le bonheur de communier avec le public parisien après un but. C'est désormais chose faite après sa sublime réalisation contre les Citizens.

ET VOICI LE MESSI !





La superstar argentine inscrit son premier but sous les couleurs du #PSG grâce à ce superbe service de @KMbappe #PSGMCI #UCL



Sur une merveille de contre, Lionel Messi a transmis le ballon à Kylian Mbappé, qui lui a remis aussitôt. La Pulga reprenait directement et fusillait Ederson en pleine lucarne (74e) pour rendre fou de joie les supporters de la capitale.

A noter qu'il s'agit du 7e but de Messi en sept rencontres contre Manchester City.