PSG : Plus de 2.000 ballons dédicacés par Lionel Messi distribués en région parisienne

Une opération commerciale d’envergure. En marge du match de Ligue des champions entre le PSG et Manchester City, Adidas va distribuer plus de 2.000 ballons signés par Lionel Messi dans toute la région parisienne.

A travers cette distribution, la marque, sponsor de la star argentine, veut «célébrer le football et transmettre un message à la future génération». Et avec ce «dispositif exceptionnel», Adidas souhaite «encourager la jeunesse à croire en ses rêves et dans les possibilités que représentent le football et le sport en général».

Le sextuple Ballon d’or a fait la promotion de cette opération sur les réseaux sociaux avec une vidéo où il frappe sur le toit d'un bâtiment des ballons de la marque aux trois bandes, comme pour assurer lui-même la distribution. L’un des ballons est d’ailleurs récupéré par une petite fille après avoir traversé la capitale.

Et pour avoir cette chance de récupérer un ballon, il faudra se rendre dans un des quatre lieux choisis à Paris (Place de la République, Châtelet, Barbès et les Champs-Elysées), ou bien dans une des 17 villes de la région parisienne.

Après avoir manqué les deux derniers matchs du PSG, à Metz (1-2) et Montpelier (2-0), Lionel Messi fera lui son retour, ce mardi, pour affronter Manchester City sur la pelouse du Parc des Princes. Un match déjà capital pour le club parisien après le nul concédé 15 jours plus tôt à Bruges (1-1).