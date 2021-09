Boxe : Tony Yoka déchu de son titre olympique ?

Tony Yoka pourrait perdre son titre de champion olympique décroché à Rio en 2016 à la suite des résultats d’une enquête pour corruption.

Le cauchemar est de retour. Le Noble art est de nouveau dans l’œil du cyclone après la révélation des premiers éléments d’une enquête réalisée par le Canadien Richard McLaren sur la corruption dans le monde de la boxe olympique. Ce professeur en droit, qui avait déjà enquêté sur le dopage russe notamment, doit communiquer ce jeudi sur le sujet.

Et selon la presse britannique, entre sept et dix combats lors des Jeux olympiques des JO de Rio en 2016 font l’objet de gros soupçons et notamment un, selon le Daily Mail, la finale chez les lourds entre Tony Yoka et Joe Joyce.

A l’époque, le boxeur français s’était imposé 2-1 contre le Britannique. La presse anglaise avait énormément critiqué cette décision et avait pointé du doigt la corruption. Aucun appel n’avait été toutefois formulé. Anthony Joshua, champion olympique quatre ans auparavant, avait même indiqué que Joyce «était le vrai champion olympique».

Si les faits s’avèrent vérifiés, Tony Yoka, qui n’y est pour rien dans cette affaire, devra échanger sa médaille avec Joe Joyce. Les deux hommes, passés professionnels, pourraient d’ailleurs se retrouver dans les prochaines années sur un ring pour une ceinture.

