Mort de Bernard Tapie : l’incroyable anecdote de Basile Boli au sujet des toilettes

Très touché par le décès de Bernard Tapie, Basile Boli, ancien défenseur de l’OM, en garde de meilleurs souvenirs dont un particulièrement cocasse.

S’il est parvenu à ramener la Coupe d’Europe des clubs champions à Marseille, «Le Boss» le doit évidemment au défenseur français qui a inscrit l’unique but de la finale contre l’AC Milan à Munich en ce soir de 26 mai 1993.

D’ailleurs, Basile Boli, acheté par Bernard Tapie en 1990 à Auxerre, se souvient de la pugnacité de son ancien président et notamment lors d’un match de Ligue des champions contre Bruges en 1992-1993.

«Il savait que mon état d’esprit c’était de reprendre crescendo, donc je n’allais pas aller à 100 %. Mais il me voulait à 100 %», a raconté Boli à France 2. Mais Tapie était prêt à tout pour avoir son joueur à 100%.

«Quand je vais dans les toilettes, il me suit…, continue de raconter d’un air très amusé l’international français. Et il rentre dans les toilettes avec moi, et il ferme la porte des toilettes. Et je lui dis ‘Mais président, je vais…’ Il me dit ‘Bah c’est pas grave.’ Pour l'emmerder, j’ouvre le journal, je m’assois et je suis en train de ‘caguer’ ! Mais il ne sort pas ! Il est là, il veut dire son truc. Il dit 'le match, il est à toi, il y a que toi qui peux nous gagner ce match. Écoute, je sais que tu reviens de blessure, mais c’est pas grave, il faut que tu sois à 100 %. Si t’es à 100 %, on le gagne’. Et il sort.»