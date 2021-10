Photo : l'impressionnante cicatrice à la main de Romain Grosjean

Romain Grosjean a posté une photo de sa main gauche recouverte d’une incroyable cicatrice près d’un an après son terrible accident au Bahreïn.

Le 29 novembre 2020, le pilote français, désormais en lice en IndyCar, était victime d’un accident au Grand Prix Formule 1 de Bahreïn. Alors pilote chez Haas, il avait perdu le contrôle de sa monoplace et s’était encastré dans les glissières de protection. Sa voiture s’était retrouvée coupée en deux et il avait pu s’extraire de sa monoplace.

Romain Grosjean s’était alors brûlé les deux mains en sautant au-dessus des barrières de sécurité. Bien aidé par un médecin. Hospitalisé, le Français avait conservé ses bandages pendant plusieurs jours notamment sur la main gauche.

Ce lundi soir, il a posté une photo de cette main gauche avec les séquelles de cet accident. On aperçoit une impressionnante cicatrice prenant une majeure partie de la main.

Flying hasn’t always been nice to my left hand but today I had a painless flight. And that feels good pic.twitter.com/49yYbHXiKF

— Romain Grosjean (@RGrosjean) October 4, 2021