Vidéo : La voiture de Romain Grosjean prend feu en IndyCar

Ces images rappellent de bien mauvais souvenirs. Quelques mois après son terrible accident en Formule 1, Romain Grosjean s’est extirpé, ce dimanche, de sa monoplace qui commençait à prendre feu lors de la 2e course du Grand Prix de Detroit d’IndyCar.

A douze tours de l’arrivée de la course, les freins de sa voiture se sont mis à fumer avant d’être en proie aux flammes. Après s’être immobilisé, le pilote français est immédiatement sorti de son bolide et s’est précipité vers les commissaires autour du circuit pour s’emparer d’un extincteur afin d’éteindre lui-même le début d’incendie. Mais il a été repoussé par les agents venus à son secours et pour étouffer les flammes.

WOW. Romain Grosjean - the man who walked out of fire last year - just ran back to his car on fire this time to try and put it out.





Remarkable stuff from @RGrosjean. #INDYCAR pic.twitter.com/A7eWwFfbTs — IndyCar on NBC (@IndyCaronNBC) June 13, 2021

Cet incident n’est pas sans rappeler son terrible crash au Grand Prix de Bahreïn en novembre dernier. Quelques instants après le départ, il avait perdu le contrôle de sa Haas qui s’est encastrée dans un rail de sécurité. Sous la violence du choc, sa monoplace avait été coupée en deux et Grosjean s’est retrouvé bloqué à l’intérieur au milieu d’un gigantesque brasier pendant de longues secondes. Mais par miracle, il est parvenu à s’en extraire et a eu la vie saine et sauve.

Depuis, il a tourné la page de la Formule 1 pour ouvrir un nouveau chapitre avec l’IndyCar. Et s’il a signé des performances intéressantes avec notamment la pole position et un podium au Grand Prix d’Indianapolis, le mois dernier, il ne gardera pas un bon souvenir du Grand Prix de Detroit. Lors de la première course, il avait déjà dû abandonner. Alors qu’il avait réussi à se qualifier en 3e position, il a percuté un mur à seulement 6 tours de l’arrivée. Avant de vivre cette mésaventure avec ses freins. Un week-end à oublier.