Fury-Wilder 3 (boxe) : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Tyson Fury et Deontay Wilder se retrouvent dans la nuit de samedi à dimanche pour un troisième combat de boxe qui s’annonce bouillant. Voici le programme TV complet.

Fury-Wilder 3. L’affiche va enfin avoir lieu. Après un premier nul en 2019, suivi d’une victoire du Britannique sur l’Américain en février 2020, les deux hommes vont s’affronter pour une revanche qui sent le soufre à Las Vegas.

Un combat qui a failli ne pas avoir lieu. Marqué par sa toute première défaite en carrière pro, Deontay Wilder n’avait plus donné de nouvelles et semblait se diriger vers une fin de carrière. Mais le «Bronze Bomber», peut-être touché de voir un possible Tyson Fury-Anthony Joshua dont tout le monde parlait, est sorti de sa réserve pour réclamer sa revanche et tenter de retrouver sa ceinture WBC.

Programme TV

Tyson Fury - Deontay Wilder

Champion du monde des poids lourds WBC

Dans la nuit de samedi 9 au dimanche 10 octobre

A partir de 5h du matin sur Canal+ et MyCanal

Plongez dans l'univers des sports de combat avec L'Arène Podcast