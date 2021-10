Fury-Wilder : combien vont gagner les deux boxeurs ?

Tyson Fury et Deontay Wilder s’affrontent samedi à Las Vegas pour le gain de la ceinture WBC mais également un gros chèque. Voici ce que toucheront les deux boxeurs.

Ce troisième affrontement entre le «Gypsy King» et le «Bronze Bomber» après 2019 et 2020 devrait être le dernier et marqué la fin d’une trilogie historique entre les deux hommes. Evidemment, ce combat à la T-Mobile Arena de Las Vegas a attiré les foules et 20.000 chanceux pourront y assister. Ce qui déjà devrait permettre aux deux boxeurs d’avoir une jolie part sur la billetterie.

Mais ce n’est rien comparé à ce qui a été signé dans les contrats entre les deux clans. Car selon plusieurs sources, Tyson Fury est garanti de toucher 30 millions de dollars (22 millions de livres sterling, 26 millions d'euros) et 60% des revenus de la télévision à la carte (PPV).

De son côté, Deontay Wilder, dont la seule défaite de sa carrière professionnelle était contre Fury, est garanti de recevoir 20 millions de dollars (15 millions de livres sterling, 17 millions d'euros) et 40% du PPV.

Pour les PPV, les promoteurs s’attendent à récolter 100 millions de dollars (73,5 millions de livres sterling, 86 millions d'euros). Pour rappel, le combat sera diffusé en exclusivité sur Canal+ en France.

